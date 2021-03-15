ZONGULDAK Karantina süresinin bitmesine 24 saat kala polise yakalandı - Son Dakika

ZONGULDAK Karantina süresinin bitmesine 24 saat kala polise yakalandı

Karantina süresinin bitmesine 24 saat kala polise yakalandıZONGULDAK'ta koronavirüs testi pozitif çıkmasının ardından evde karantina altına alınan V.G.(43), karantina süresinin dolmasına 24 saat kala dışarı çıkınca ekiplerin yaptığı denetimde yakalandı.

Karantina süresinin bitmesine 24 saat kala polise yakalandı ZONGULDAK'ta koronavirüs testi pozitif çıkmasının ardından evde karantina altına alınan V.G.(43), karantina süresinin dolmasına 24 saat kala dışarı çıkınca ekiplerin yaptığı denetimde yakalandı. Zonguldak Valiliği bünyesinde kurulan ekipler, kent merkezinin çeşitli noktalarında denetimlerini sürdürüyor. Valilik binası önünde denetim yapan ekipler, durdurdukları bir aracın sürücüsüne HES kodu sorgulaması yaptı. Sorgulamada koronavirüs testi pozitif çıkmasının ardından evinde karantina altına alınan V.G.'nin karantina süresinin dolmasına 24 saat kala dışarı çıktığı tespit edildi. V.G.'ye evinde karantina altında olması gerektiğini anlatan polis ekipleri, sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansa alınan V.G., hastanedeki sağlık kontrolünün ardından karantina süresini tamamlaması için evine götürüldü.

Son Dakika

Her şeyi otel kayıtları ve mesajlar ortaya çıkardı! Eşini aldattığı kadını, boşanma davasında tanık olarak dinletmiş

Maddi sıkıntı yaşayan Bursaspor'un stat ve antrenman tesislerinin elektrikleri kesildi

Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen evlendi! Gelinlik ve damatlık görenleri şaşkına çevirdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Enver Aysever'e özel ihale! 18 günlük eğitim için 238 bin lira ödeyecekler

Erik Lamela'nın Arsenal'e attığı rabona golü, dünya basınında gündem oldu

Kırmızı ilimizdeki gidişat pek iç açıcı değil! "Misafir kabul etmeyin" uyarısı yapan polisi evine çaya davet etti

Minibüsteki fazla yolculara sinirlenen kaymakam kendisini tutamadı: Terbiyesiz herifler sizi

Kanal yönetimi, reytinglerde başarıya ulaşan İbrahim Tatlıses'e cip hediye etti