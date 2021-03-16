Son dakika haber... Karantinada olması gereken ve yol kontrolünde yakalanan kişi yurda yerleştirildi - Son Dakika

Son dakika haber... Karantinada olması gereken ve yol kontrolünde yakalanan kişi yurda yerleştirildi
16.03.2021 16:19
Bir son dakika haberine göre Samsun'un Kavak ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinada olması gereken kişi yurda yerleştirildi.
Samsun'un Kavak ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinada olması gereken kişi yurda yerleştirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samsun- Ankara kara yolu Çakallı mevkisinde yol kontrolü esnasında E.B'nin (33) karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edildi.
Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 3 bin 469 lira idari para cezası uygulanan E.B, karantina süresini tamamlamak üzere Münevver Ayaşlı Yurdu'na götürüldü.
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