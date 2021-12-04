Son dakika haber! KARANTİNADAN KAÇTI, POLİS UYGULAMASINDA YAKALANDI - Son Dakika

KÜTAHYA'da polisin ihtarına uymayıp kaçan ve yaklaşık 2 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalanan otomobil sürücüsü M.A.?nın koronavirüs karantinasını ihlal ederek dışarı çıktığı ortaya çıktı. Sağlık ekiplerince teslim edilen M.A., karantinası için bir otele yerleştirildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nün Eskişehir karayolunda üzerindeki uygulama noktasına gelen M.A., kullandığı 34 TK 30333 plakalı otomobille polisin ihtarına uymayıp kaçtı. Yaklaşık 2 kilometre süren kovalamacanın ardından şüpheli otomobil, polis ekiplerince önü kesilerek durduruldu. Otomobil sürücüsü M.A.?nın ehliyetsiz araç kullandığı ve koronavirüs karantinasını ihlal ederek dışarı çıktığı tespit edildi. Sürücü M.A. işlemlerinin ardından sağlık ekiplerine teslim edilerek karantina oteline yerleştirildi. Ayrıca M.A.?ya ehliyetsiz araç kullanmak ve karantina ihlali nedeniyle idari para cezası uygulandı.