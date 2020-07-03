Son dakika haber: Karantinaya alınan bölgelere gıda desteği sürüyor - Son Dakika

Son dakika haber: Karantinaya alınan bölgelere gıda desteği sürüyor

Son dakika haberleri: Karantinaya alınan bölgelere gıda desteği sürüyor Haliliye Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınından korunma tedbirleri kapsamında Osman Gazi ve Karşıyaka mahallelerinde karantinaya alınan bina sakinlerine gıda ve temizlik malzemesi desteği sundu.

Karantinaya alınan bölgelere gıda desteği sürüyor

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ŞANLIURFA - Haliliye Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınından korunma tedbirleri kapsamında Osman Gazi ve Karşıyaka mahallelerinde karantinaya alınan bina sakinlerine gıda ve temizlik malzemesi desteği sundu.

Haliliye Belediyesi, Covid-19 salgınının Türkiye'de görülmesi ile birlikte aldığı tedbirleri sürdürürken, mağduriyetlerin yaşanmaması adına da vatandaşların yanında yer almaya devam ediyor. Bu kapsamda Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü karantinaya alınan bölgelere destek olmaya devam ediyor. Bu çerçevede belediye ekipleri Osman Gazi ve Karşıyaka mahallelerinde karantinaya alınan bina sakinlerine gıda ve temizlik maddesi desteğinde bulundu. Belediye tarafından sunulan destekler vatandaşların takdirini toplarken, Karşıyaka Mahalle Muhtarı Hadi Taştan, "Karantinaya alınan binalarımız var. Haliliye Belediyemizi aradık. Bina sakinlerimize gıda yardımı istedik. Ekipler bir saat içinde gelerek, buradaki vatandaşların mağduriyetini giderdi" dedi.

Osman Gazi Mahalle Muhtarı Nihat Çiftçi ise "Haliliye Belediyesi, mahallemizde karantinaya alınan bina sakinlerine gıda yardımında bulundu. Bu desteklerinden ötürü Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 21:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber: Karantinaya alınan bölgelere gıda desteği sürüyor - Son Dakika
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