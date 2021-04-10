AKSARAY KARANTİNAYI İHLAL ETTİĞİ POLİS KONTROLÜNDE ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

Sistemde inanılmaz bir boşluk var! Uyanıklar sokağa çıkma kısıtlamasını böyle deldi

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AKSARAY'da karantinayı ihlal eden koronavirüs temaslısı Gülsüm T. (46), otomobiliyle gezerken polis tarafından yakalandı. Karantinayı ihlal ettiği için Kredi Yurtlar Kurumu'na götürülen Gülsüm T.'ye 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasında, 'çok yüksek riskli' il olarak kırmızı kategoride yer alan Aksaray'da, hafta sonu sokak kısıtlaması uygulanıyor. Taşpazar Mahallesi Kafeler Caddesi'nde, denetim yapan polis ekipleri trafikteki araçları durdurarak, HES kodu sorgulaması yaptı. Otomobiliyle gezmeye çıkan Gülsüm T.?nin HES kodu kontrolünde ailesinden temaslı olduğu halde karantinayı ihlal ettiği ortaya çıktı. Gülsüm T., çağrılan ambulansla Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) yerleştirildi. Gülsüm T.?ye 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.