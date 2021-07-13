Son dakika haber! Karapınar Merkez Sulama Kooperatifinden Karapınar Devlet Hastanesine destek - Son Dakika

Karapınar Merkez Sulama Kooperatifince, Karapınar Devlet Hastanesine bağış yapıldı.

Kooperatif Başkanı İsmet Çorakçı ve yönetimi kurulu, Karapınar Hastanesini ziyaret etti.

Ziyarette, Merkez Sulama Kooperatifi Yönetim Kurulu, kooperatif adına hastaneye bağışta bulundu.

Kooperatif Başkanı İsmet Çorakçı,"Hastanemize yaptığımız bağışla, onlara destek olmak istedik. Zor dönemde yaptıkları mücadele nedeniyle hastane çalışanlarımızı kutluyorum. Hemşehrilemizin sağlığı her şeyden önemli." diye konuştu.

Karapınar Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ertuğrul Yaralı da bağış dolayısıyla Çorakçı'ya teşekkür etti.