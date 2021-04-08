Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan biri çocuk 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Darıçayırı Mahallesi'nde seyreden Gökhan K. idaresindeki 54 AEG 683 plakalı otomobil, virajı alamayarak 25 metrelik şarampole yuvarlandı.
Taklalar atarak duran araçtaki sürücü ile oğlu Mustafa K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü, ilk müdahalenin ardından Yenikent Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Darıçayırı Mahallesi muhtarı Mustafa Kaya, bölgede daha önce de kazaların meydana geldiğini, yarım kalan bariyerlerin tamamlanmasını istediklerini belirtti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Karasu'da şarampole yuvarlanan otomobildeki biri çocuk 2 kişi yaralandı - Son Dakika