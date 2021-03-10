Son dakika haber! Karate 1 Premier Lig müsabakalarına seyirci alınmayacak
10.03.2021 10:09
Son dakika spor haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İstanbul'da gerçekleşecek Karate 1 Premier Lig müsabakaları seyircisiz yapılacak.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İstanbul'da gerçekleşecek Karate 1 Premier Lig müsabakaları seyircisiz yapılacak.
Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamada, 12- 14 Mart'ta organize edilecek turnuvaya, Dünya Karate Federasyonunun aldığı karar doğrultusunda pandemi nedeniyle seyirci alınmayacağı belirtildi.
İstanbul Yeşilköy'deki WOW Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Karate 1 Premier Lig müsabakalarına 80 ülkeden 650 sporcunun katılması bekleniyor.
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