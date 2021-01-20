Son dakika haber | Karatede sezon İstanbul'da başlayacak - Son Dakika

Son dakika haber | Karatede sezon İstanbul'da başlayacak

20.01.2021 16:33
Son dakika haber | Karatede sezon İstanbul'da başlayacak, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota müsabakaları arasında yer alan Karate 1 A Serisi'nin ilk etabı 12-14 Mart tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota müsabakaları arasında yer alan Karate 1 A Serisi'nin ilk etabı 12- 14 Mart tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle geçtiğimiz yıldan itibaren organizasyonlara ara veren Dünya Karate Federasyonu (WKF) yılın ilk turnuvasını Türkiye'ye verdi.

Buna göre Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota puanı veren Karate 1 A Serisi'nin ilk etabı İstanbul'da yapılacak. Aynı organizasyon sırasında Dünya Hakem Semineri de gerçekleştirilecek.

Yenilenen WKF takvimine göre Karate 1 Premier League'nin Rabat etabı 9-11 Nisan'da, Lizbon etabı ise 30 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

19-23 Mayıs'ta Hırvatistan'ın Porec şehrinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın ardından 11-13 Haziran'daki Paris'teki Kalifikasyon Turnuvası ile Tokyo Olimpiyatları'na gidecek sporcular belirlenecek.

Öte yandan, Dünya Karate Federasyonu Başkanı Antonio Espinos, WKF resmi internet sitesinde açıklanan mesajında Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'a teşekkür etti. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılması gereken ancak yerel hükümetin aldığı tedbirler nedeniyle iptal olan Karate 1 Premier League etabının İstanbul'a alınmasında Delihasan'ın çabalarına dikkat çeken Espinos, "Bu özel durumlarda gösterdiği proaktiflik ve iş birliği için Başkan Esat Delihasan'a dünya karatesi adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Karate 1 Premier League'in İstanbul ayağını en iyi şekilde organize edeceklerini söyledi.

Dünyanın en önemli karatecilerinin bir yıllık aranın ardından ilk müsabakalarına İstanbul'da çıkacaklarını anımsatan Delihasan, "Hem sportif hem de organizasyon olarak Türkiye'nin gücünü bir kez daha dünyaya göstermeye çalışacağız. Olimpiyat kotası için mücadele eden sporcularımızın kendi seyircimizin önünde daha başarılı olacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Olimpiyat, İstanbul, 14 Mart, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haber | Karatede sezon İstanbul'da başlayacak - Son Dakika Spor


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