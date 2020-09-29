Son dakika haber: Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor - Son Dakika

Son dakika haber: Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Gelen son dakika haberlerine göre Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, vaka sayısı ve ölümler artmaya devam ediyor.

Son dakika haber: Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor, System.String[]

Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, vaka sayısı ve ölümler artmaya devam ediyor.

Bölge basınında yer alan haberlere göre, Karayipler'deki ada ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3 artarak, 2 bin 98'e, vaka sayısı da 280 artarak, 111 bin 666'ya yükseldi.

Guatemala'da ölü sayısı 3 bin 234

Orta Amerika ülkelerinden Guatemala'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 5 artarak 3 bin 234'e, vaka sayısı da 171 artarak, 90 bin 263'e ulaştı.

Kosta Rika'da ise 19 kişinin daha salgın nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam ölüm sayısı 861'e, vaka sayısı da 935 artışla 73 bin 714'e çıktı.

El Salvador'da, Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 5 artışla 831'e, vaka sayısı 179 artışla 28 bin 809'a yükseldi.

Dominik Cumhuriyeti, Orta Amerika, Karayipler, Ölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 02:31 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor - Son Dakika

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