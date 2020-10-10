Son dakika haber! Karayolları'nın Samsun'da 997 milyon TL'lik yol yatırımları

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü'nün Samsun'da 997 milyon TL bedelli yol yatırımları devam ediyor.

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü'nün Samsun hudutları dahilinde 6 adet devam eden ve 2 adet de sonuç aşamasında ihalesi bulunuyor. Projelerin toplam tutarı 997 milyon TL değerinde olurken, 2020 yılı hedeflenen ödenek tutarı ise 163 milyon TL olarak dikkat çekiyor. Bugüne kadar projelere toplam 178 milyon TL harcama yapılırken, 2020 yılı parasal gerçekleşme yüzde 24, fiziki gerçekleşme oranı ise yüzde 25 oldu.

9 bin 352 km2 olan Samsun sınırları içerisinde 374 km devlet yolu, 439 km il yolu olmak üzere toplam 813 km yol bulunuyor. Yol ağının yüzde 94'ü asfalt kaplama olarak dikkat çekiyor. Samsun'un nüfusu 1 milyon 312 bin 990 ve km2'ye 85 metre yol ve 140 kişi düşüyor. İl sınırları içindeki tescilli araç sayısı da 354 bin 875. Samsun yol ağı ve satıh durumuna bakıldığında 341 km (yüzde 42) bitümlü sıcak karışım, 422 km (yüzde 52) sathi kaplama, 1 km (yüzde 1) parke ve 49 km'si de(yüzde 5) geçit vermez.

Turistik yolların yapımına devam ediliyor

Havza-Çakıralan Ayrımı Tarihi Kurt Köprüsü Bağlantı Yolu, turistik yollar kapsamında olan 12,8 km'lik 2A-SK standardındaki yolda yapım çalışmalarına 17 Aralık 2015 tarihinde başlandı. 2019 yılı sonu itibariyle 5,5 km'lik kesim sathi kaplama seviyesinde tamamlanarak trafiğe açıldı. 2020 yılı içerisinde 3 km'lik kesimin SK seviyesinde tamamlanması hedefleniyor ve yine bu yıl da muhtelif kesimlerde yapım çalışmaları devam ediliyor. Projenin toplam bedeli 36 milyon TL tutarında olurken, fiziki gerçekleşme oranı yüzde 89, nakdi gerçekleşme oranı ise yüzde 66 seviyesinde oldu.

Ladik- Taşova yolu ikmal işi devam ediyor

168 milyon TL proje bedelli Ladik-Taşova Devlet Yolu İkmal İşi toplam 43,9 km uzunluğunda 1A-SK standardındaki yolda ikmal ihalesi kapsamındaki yapım çalışmalarına 9 Şubat 2017 tarihinde başlandı. Proje bünyesinde toplam uzunluğu 395 m olan 3 adet tek köprü bulunuyor. 2019 yılı sonu itibariyle 22,4 km'si önceki ihaleler kapsamında olmak üzere toplam 37,2 km'lik kesim TY-SK standardında tamamlanarak trafiğe açıldı. 2020 yılı içerisinde toplam 395m uzunluğunda 3 adet tek köprü ve 2,9 km'lik kesimin TY-SK seviyesinde tamamlanarak trafiğe açılması hedefleniyor. 2020 yılında 8 km'lik kesim TY-SK BSK seviyesinde tamamlanıp, muhtelif kesimlerde yapım çalışmaları devam ediyor.

Çarşamba-Ayvacık-Taşova yolunun yapımına devam ediliyor

240 milyon TL'lik Çarşamba-Ayvacık-Taşova İl Yolu'nun toplam 30,45 km uzunluğunda (1A+BY)-BSK standardında olan yolda, yapım çalışmalarına 13 Eylül 2017 tarihinde başlandı. Proje bünyesinde toplam uzunluğu 223,9 m olan 4 adet tek 2 adet çift köprü, 350 m uzunluğunda tek tüp tünel bulunuyor. 2019 yılsonu itibariyle muhtelif kesimlerde toprak işleri ve sanat yapıları imalatlarında çalışılmış olup henüz bitirilen bir kesim bulunmuyor. 2020 yılı içerisinde 5 km'lik kesimin TY-SK seviyesinde tamamlanarak trafiğe açılması hedefleniyor.

2020 yılında muhtelif kesimlerde yapım çalışmaları devam ediyor. - SAMSUN