Son dakika haber... Kardan adama yumrukla saldırdığı anlar kamerada - Son Dakika
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Son dakika haber... Kardan adama yumrukla saldırdığı anlar kamerada

Son dakika haber... Kardan adama yumrukla saldırdığı anlar kamerada

20.01.2021 23:40

Son dakika gelişmesine göre ZONGULDAK'ta, bir vatandaşın kardan adama yumruklarla saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ZONGULDAK'ta, bir vatandaşın kardan adama yumruklarla saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Murat Karadeniz, "Kardan adamdan dayak yiyen vatandaş" açıklamasında bulundu.

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışının ardından kent beyaz örtü ile kaplandı. Çoçuklar çeşitli oyunlar oynayarak karın keyfini çıkarırken, Murat Karadeniz ise iş yerinin önüne kardan adam yaptı. Akşam saatlerinde kardan adamın yanına gelen bir kişi, yumruklarla kardan adama saldırdı. Kardan adama yumrukla saldıran kişi, bir süre sonra dengesini kaybedip düştü. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Murat Karadeniz, "Kardan adamdan dayak yiyen vatandaş" açıklamasında bulundu.


Kaynak: DHA
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Murat Karadeniz, Zonguldak, Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Kardan adama yumrukla saldırdığı anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Kardan adama yumrukla saldırdığı anlar kamerada - Son Dakika
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