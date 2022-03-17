Son dakika haberi: Kardan yolu kapanan köydeki hasta ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde solunum sıkıntısı yaşayan İzzet Erdi, ambulans helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yeşilova köyüne bağlı Kandilli mezrasında rahatsızlanan tansiyon hastası 70 yaşındaki Erdi'nin yakınları, yolun kardan kapalı olması nedeniyle hastaneye götüremeyince 112 Acil Servis'ten yardım istedi.

Mezra yolunun kar ve tipiden kapalı olması nedeniyle Van'da konuşlu bulunan Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter bölgeye yönlendirildi.

Köydeki vatandaşlar da hastayı kızakla helikopterin indiği alana kadar taşıdı.

Burada ilk tedavisi yapılan Erdi, helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesine götürüldü.