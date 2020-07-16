Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

KARDEMİR'den yapılan açıklamada, fabrika ile ESOGÜ arasında iş birliğini güçlendirme ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını sağlamaya yönelik bir protokol imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ve KARDEMİR Genel Müdür Vekili Reyhan Özkara tarafından imzalanan protokol gereği, Ar-Ge ve proje çalışmaları, öğretim süreci entegrasyonu, işletme uygulamaları, staj programları, yüksek lisans-doktora öğrenimleri ve diğer iş birlikleri yapılacak. Bu önemli iş birliğinde de Karabük Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve OSTİM Teknik Üniversitesi ile başlatılan iş birliklerinde olduğu gibi yeni ürünlerin geliştirilmesine ve mevcut ürünlerin kalitesinin yükseltilmesine yönelik ortak çalışmaların yapılması, lisansüstü ve doktora eğitim alma ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir."