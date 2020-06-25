Son dakika haber | KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Yolbulan'dan Kovid-19 açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber | KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Yolbulan'dan Kovid-19 açıklaması Açıklaması

Son dakika haberleri: Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, "Pandemi ile mücadelede nasıl çalışmaları başlatan ilk şirketlerden biri olduysak, güzel günler geldiğinde tedbirleri yumuşatan son şirket olacağız" ifadesini kullandı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, "Pandemi ile mücadelede nasıl çalışmaları başlatan ilk şirketlerden biri olduysak, güzel günler geldiğinde tedbirleri yumuşatan son şirket olacağız" ifadesini kullandı.

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Yolbulan, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çalışanlarının sağlıklarını gözeterek üretimi sürdürdüklerini bildirdi.

Dünyanın çok zor ve kritik günlerden geçtiğine işaret eden Yolbulan, bir yandan çalışanların sağlıklarını üst seviyede korurken diğer yandan da ekonomik uğraşlarını sürdürdüklerini belirtti.

KARDEMİR'in kuruluşundan bu yana geçen 83 yıllık köklü

geçmişine zorlu tüm süreçleri sığdırdığı gibi, bunlara karşılık birçok başarı ve ilkleri de sığdırmayı

başardığının altını çizen Yolbulan, şunları kaydetti:

"Sektörümüz, dünyada yaşanan herhangi bir küresel sıkıntıdan çabuk etkilenen, krizlere

açık ve meşakkatli bir haldedir ancak her şeye rağmen üretmek ve bu ülkeye katma değer

yaratmak bizim birinci görevimizdir.

Neredeyse ikinci dalga olarak nitelendirilebilecek bir sürecin daha içine girmekteyiz. Şehrimizde

vaka sayıları artmakta, tedbirler sıkılaşmaktadır. KARDEMİR olarak tüm yönetici ve çalışan

kadrolarımız ile koronavirüs ile mücadelede bu denli organize bir halde olmamızdan gururluyuz."

Yolbulan, "Pandemi ile mücadelede nasıl çalışmaları başlatan ilk şirketlerden biri olduysak, güzel günler

geldiğinde tedbirleri yumuşatan son şirket olacağız. Başta tüm sağlık çalışanlarına, güvenlik güçlerine ve idari kuruluşlara bu zor süreçte

gösterdikleri olağanüstü çalışmalar için teşekkür ederim. KARDEMİR olarak, tüm imkanlarımız

ve çalışmalarımız ile sürdürülen bu mücadelede devlet kurumlarımızın yanında olmaya devam

edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Yolbulan, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 12:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Yolbulan'dan Kovid-19 açıklaması Açıklaması - Son Dakika

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