Son dakika haber... Kardeşi tarafından kazara vurularak hayatını kaybetti...6 yaşındaki çocuğun ağabeyine vedası yürekleri burktu - Son Dakika
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Son dakika haber... Kardeşi tarafından kazara vurularak hayatını kaybetti...6 yaşındaki çocuğun ağabeyine vedası yürekleri burktu

12.04.2022 16:15

Son dakika haber: Kardeşi tarafından kazara vurularak hayatını kaybetti.

Kardeşi tarafından kazara vurularak hayatını kaybetti...6 yaşındaki çocuğun ağabeyine vedası yürekleri burktu

9 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı

SAKARYA - Sakarya'da 6 yaşındaki kardeşi tarafından kazara av tüfeğiyle vurulan 9 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı. Ağabeyinin ölümüne sebep olan çocuğun tabuta dokunduğu anlar ise yürekleri sızlattı.

Olay, gece saatlerinde Kocaali ilçesi Bezirgan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 yaşındaki C.D.'nin oynadığı av tüfeği ateş aldı. Bu esnada tüfekten çıkan saçmalar C.D.'nin 9 yaşındaki ağabeyi Osman Demir Demirtaş'a isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 9 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Demirtaş'ın cansız bedeni, yapılan incelemeler neticesinde Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde bulunan otopsi merkezine kaldırıldı.

Demirtaş için Kocaali Bezirgan Mahallesi Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. 9 yaşındaki çocuğun cenazesi, kılınan namazın ardından mahallenin merkez mezarlığına defnedildi. Kocaali Kaymakamı Emre Nebioğlu da Demirtaş'ın acılı ailesini yalnız bırakmadı.

Öte yandan, Osman Demir Demirtaş'ın ailesi ayakta durmakta zorlanırken, durumdan bir haber olan 6 yaşındaki C.D.'nin ise ağabeyinin tabutuna dokunması yürekleri burktu.

Son dakika haber... Kardeşi tarafından kazara vurularak hayatını kaybetti...6 yaşındaki çocuğun ağabeyine vedası yürekleri burktu
Son dakika haber... Kardeşi tarafından kazara vurularak hayatını kaybetti...6 yaşındaki çocuğun ağabeyine vedası yürekleri burktu
Son dakika haber... Kardeşi tarafından kazara vurularak hayatını kaybetti...6 yaşındaki çocuğun ağabeyine vedası yürekleri burktu

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Osman Demir, Kocaali, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Kardeşi tarafından kazara vurularak hayatını kaybetti...6 yaşındaki çocuğun ağabeyine vedası yürekleri burktu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Kardeşi tarafından kazara vurularak hayatını kaybetti...6 yaşındaki çocuğun ağabeyine vedası yürekleri burktu - Son Dakika
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