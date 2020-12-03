Son dakika haber! Kardeşi vurmuştu, 87 gün sonra hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber! Kardeşi vurmuştu, 87 gün sonra hayatını kaybetti

03.12.2020 16:06
Son dakika haber! Kardeşi vurmuştu, 87 gün sonra hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika haberleri: Elazığ'da kardeşi tarafından vurulan 2 çocuk babası kaldırıldığı hastanede 87 gün sonra hayatını kaybetti.

Elazığ'da kardeşi tarafından vurulan 2 çocuk babası kaldırıldığı hastanede 87 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 7 Eylül 2020'de merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Sevenler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Cem Ş., ikametini basmaya geldiğini iddia ettiği ağabeyi Ahmet, yengesi Hatice ve 2 yeğeninin üzerine otomatik av tüfeği ile ateş etti. Saçmalar Ahmet Ş. ve 2 oğluna isabet etti. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağabeyi ve yeğenlerini vuran şahıs, tüfeği ile polis merkezine giderek teslim oldu. Şüpheli Cem Ş. olaydan bir gün sonra çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağır yaralanan ve 87 gündür Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren Ahmet Ş. ise dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Ağabeyi tarafından vurularak yaklaşık 3 ay sonra ölen Ahmet Ş'nin cenazesi Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan otopsi sonrası köyüne götürülerek toprağa verildi.

Öteyandan olayda yaralanan Ahmet Ş'nin 2 çocuğunun tedavi sonrası taburcu olduğu öğrenildi. - ELAZIĞ

Son dakika haber! Kardeşi vurmuştu, 87 gün sonra hayatını kaybetti
Son dakika haber! Kardeşi vurmuştu, 87 gün sonra hayatını kaybetti
Son dakika haber! Kardeşi vurmuştu, 87 gün sonra hayatını kaybetti

Av Tüfeği, Elazığ, Eylül, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Kardeşi vurmuştu, 87 gün sonra hayatını kaybetti - Son Dakika


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