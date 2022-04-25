Son dakika haber! Kargı'da traktör devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber! Kargı'da traktör devrildi: 1 yaralı

25.04.2022 16:20
Son dakika haber! Kargı'da traktör devrildi: 1 yaralı

Son dakika haberi: Çorum'un Kargı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Çorum'un Kargı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Kargı ilçesine bağlı Halıköy mevkii yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; tarlada çalışmakta olan İsmail Y. yönetimindeki 19 EH 538 plakalı traktör, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada sürücüsü İsmail Y. devrilen traktörün altında kalarak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılan inceleme devam ediyor. - ÇORUM

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Hisarcık, Traktör, Çorum, Kargı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Kargı'da traktör devrildi: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Kargı'da traktör devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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