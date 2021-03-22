Son dakika haber: Kargo ile uyuşturucu sevkiyatına 6 gözaltı - Son Dakika

Van'dan kargo ile Kayseri'ye kargoyla 1 kilo 817 gram metamfetamin maddesi gönderen ve teslim alan kişilerinde aralarında bulunduğu 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu sevkiyatı ile ilgili olarak yapılan operasyonda, kargo ile Van'dan Kayseri'ye gönderilen kargo paketi, Van Cumhuriyet Savcısı kontrolünde açıldı. Açılan paketin içinden 1 kilo 817 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Polis ekipleri kargoyu Kayseri'de alacak olan şahıs ve bu işe karışan şahısların yakalanması için operasyonu devam ettirdi. Operasyonda kargoyu Kayseri'den teslim almaya gelen T.G. isimli kadın ile dışarıda bekleyen Ö.G. yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların verdiği ifade doğrultusunda M.B., H.B. ve M.B. isimli şahıslar ile uyuşturucu maddeyi Van'dan kargoya veren M.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yetkililer gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ