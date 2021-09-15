İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yurt dışından kargo ile gönderilen hava kompresörünün içinde 11 kilo kokain ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde yabancı uyruklu D.G.R.R. isimli şahıs tarafından ülkeye uyuşturucu madde girişi yapılacağını belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde şüphelinin uluslararası faaliyet gösteren bir kargo firması aracılığı ile Türkiye'ye hava kompresörü gönderdiği tespit edildi. Söz konusu kargo şirketi ile temasa geçen jandarma ekipleri, hava kompresörünün İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bulunan kargo antreposunda tutulduğunu belirledi. Gönderilen kargonun alıcısının tespit edilmesi maksadıyla gümrük belgelerini inceleyen ekipler, kargonun İstanbul Hadımköy'de faaliyet gösteren bir medikal tekstil firması olduğunu, firmanın kargonun çıkartılması maksadıyla herhangi bir müracaatının olmadığı ve kargonun antrepoda beklediği tespit edildi. Narkotik köpeği "Avcı"nın da katılımıyla antrepoda arama yapıldı. Avcı"nın hava kompresörüne tepki vermesi üzerine hava kompresörü söküldü. Kompresörün içerisine özel olarak hazırlanmış gizli bölmede 11 kilo kokain ele geçirildi. Hava kompresörünün arama köpeklerinin tepki vermesini önlemek için kimyasal madde ve madeni yağ ile kaplandığı anlaşıldı. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. - İSTANBUL