Karı kocayı öldüren sanığa iki kez müebbet hapis - Son Dakika
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Karı kocayı öldüren sanığa iki kez müebbet hapis

11.05.2022 16:18

Kocaeli'de tarlada karşılaştığı karı kocayı çıkan tartışma sonrasında pompalı tüfekle vurarak öldüren sanık, iki kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli'de tarlada karşılaştığı karı kocayı çıkan tartışma sonrasında pompalı tüfekle vurarak öldüren sanık, iki kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 9 Mayıs 2020 tarihinde İzmit ilçesine bağlı Şahinler köyünde meydana geldi. İddiaya göre, çiftçilik yapan Mehmet Akkuzu (53), Serkan (45) ve Gülersen Akarsu (42) çiftinin kızlarına mektup yazarak evlerinin bahçesine attı. Mektup sebebiyle aralarında husumet başlayan Mehmet Akkuzu ve Akarsu çiftçi mahkemelik oldu. Zaman zaman Akarsu ailesi ile tartışma yaşayan Akkuzu, 9 Mayıs'ta tarlada karşılaştığı Akarsu çiftini çıkan tartışma neticesinde pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan Mehmet Akkuzu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İNDİRİM UYGULANMAKSIZIN İKİ KEZ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açılan Mehmet Akkuzu'nun Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları ve tutuklu sanık Mehmet Akkuzu katıldı. Savunmasında pişman olduğunu söyleyen sanık, Akarsu çiftinin kendisine saldırdığını söyledi. Sanık, kasten öldürme suçundan indirim uygulanmaksızın iki kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

(Fehime Kartal - İHA)

Karı kocayı öldüren sanığa iki kez müebbet hapis
Karı kocayı öldüren sanığa iki kez müebbet hapis
Karı kocayı öldüren sanığa iki kez müebbet hapis
Karı kocayı öldüren sanığa iki kez müebbet hapis
Karı kocayı öldüren sanığa iki kez müebbet hapis
Karı kocayı öldüren sanığa iki kez müebbet hapis
Karı kocayı öldüren sanığa iki kez müebbet hapis
Karı kocayı öldüren sanığa iki kez müebbet hapis
Karı kocayı öldüren sanığa iki kez müebbet hapis

YORUMLAR
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karı kocayı öldüren sanığa iki kez müebbet hapis - Son Dakika


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