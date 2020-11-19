Son dakika haber: Karın ve göğüsten yapışık ikizler 11 saatlik operasyonla ayrıldı - Son Dakika

Son dakika haber: Karın ve göğüsten yapışık ikizler 11 saatlik operasyonla ayrıldı

19.11.2020 15:59
Son dakika haber: Karın ve göğüsten yapışık ikizler 11 saatlik operasyonla ayrıldı, System.String[]

Son dakika haber: Anne karnında karın ve göğüs bölgelerinden yapışık oldukları anlaşılan ikiz kız bebekler, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpa?a (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde dünyaya gözlerini açtıktan 1 hafta sonra 11 saatlik operasyonla birbirlerinden ayrıldı.

Anne karnında karın ve göğüs bölgelerinden yapışık oldukları anlaşılan ikiz kız bebekler, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpa?a (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde dünyaya gözlerini açtıktan 1 hafta sonra 11 saatlik operasyonla birbirlerinden ayrıldı.

İÜC Cerrahpa?a Tıp Fakültesi'nde 20 yıl sonra yapı?ık ikizlerin ayrılması operasyonu ba?arıyla gerçekle?tirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sürecinde anne karnında tanısı konulan, karın ve göğüs bölgesinden yapı?ık ikiz kız bebekler, 1 Kasım'da Cerrahpa?a'da dünyaya geldi.

Bebeklerden birinde kardiyak anomali (büyük arter transpozisyonu) adı verilen ağır doğumsal sorun tespit edilmesi üzerine bebeklerin ayrılması operasyonu öne çekildi. İkizler, 12 Kasım'da çocuk ve plastik cerrahi ekiplerince gerçekle?tirilen operasyonla birbirinden ayrıldı.

Operasyonda Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Gonca Topuzlu Tekant, Doç. Dr. ?enol Emre, Doç. Dr. Rah?an Özcan, Plastik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semih Bağhaki ile Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Çiğdem Tütüncü ve Doç. Dr. Pınar Kendigelen görev aldı.

Şu an hastanenin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde yatan ikizlerin klinik durumlarının olağan seyrinde devam ettiği belirtildi.

"Cerrahpaşa tarihinde ikinci kez siyam ikizlerinin başarılı ameliyatı yapıldı"

Ameliyata ilişkin fakültenin Türkçe Tıp Binası Ekrem Kadri Unat Amfisi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan İÜC Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Çetinkale, bundan yaklaşık 20 yıl önce benzeri bir olguyu başarılı şekilde tedavi ettiklerini dile getirdi.

Prof. Dr. Çetinkale, 20 yıl önce gerçekleşen vakada da benzeri bir yol izlendiğini aktararak, bugün üniversite öğrencileri olarak hayatlarına devam eden bu hastalarını hala yakından takip ettiklerini kaydetti.

Çetinkale, "Bir hafta önce gerçekleşen ameliyatla Cerrahpaşa tarihinde ikinci kez siyam ikizlerinin başarılı ameliyatı yapıldı." dedi.

İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay da ameliyatı gerçekleştiren farklı birimlerden 60 hekim ile sürece katkıda bulunan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Ameliyatı gerçekleştiren ekipte yer alan İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semih Bağhaki, Çanakkale'de anne karnındayken tanıları konan yapışık ikizlerin fakültelerinin Kadın Doğum Ana Bilim Dalına yönlendirildiklerini aktardı.

Kadın doğum, çocuk hastalıkları ve çocuk cerrahisi bilim dallarından hekimlerin doğum öncesinde hazırlıklarını gerçekleştirdiklerini anlatan Bağhaki, şunları kaydetti:

"Çocuk ve plastik cerrahi ile anestezi ana bilim dalından ve farklı branşlardan meslektaşlarımızla geçen hafta ayrılma operasyonunu gerçekleştirdik. İki bebekten birinin doğumsal kalp problemi olması sebebiyle 1 haftalıkken bu operasyonunu yapmak zorundaydık. Her şey planladığımız gibi ilerledi. Şu an sağlık durumları iyi. Yoğun bakımda takiplerine devam ediliyor. Her şey yolunda giderse de biri zaten sağlıklı olarak buradan taburcu olacak, diğeri için de tamamlayıcı kalp ameliyatını gerçekleştirmek üzere planlamayı yapacağız."

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, Çocuk, Kız, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Karın ve göğüsten yapışık ikizler 11 saatlik operasyonla ayrıldı - Son Dakika


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