Son dakika haber! Karısına öyle bir fotoğraf yolladı ki polis ve itfaiye alarma geçti - Son Dakika

Son dakika haber! Karısına öyle bir fotoğraf yolladı ki polis ve itfaiye alarma geçti

10.01.2021 11:55

Edinilen son dakika haberine göre Karısına öyle bir fotoğraf yolladı ki polis ve itfaiye alarma geçti Boynuna ip geçirip, eşine intihar fotoğrafı yolladı, uyurken bulundu BURSA - Bursa'da eşiyle tartışıp iş yerine giden ve boynuna ip geçirip, intihar fotoğrafını eşine yollayan adam, polisi ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Karısına öyle bir fotoğraf yolladı ki polis ve itfaiye alarma geçti

Boynuna ip geçirip, eşine intihar fotoğrafı yolladı, uyurken bulundu

BURSA - Bursa'da eşiyle tartışıp iş yerine giden ve boynuna ip geçirip, intihar fotoğrafını eşine yollayan adam, polisi ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. İtfaiye yardımıyla girilen iş yerinde, karısına intihar oyunu oynayan adamın uyuyakaldığı ortaya çıktı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. ile karısı Y.K., sabah saatlerinde evlerinde kavga etti. Evden çıkan S.K., Cumhuriyet Caddesi'ndeki ofisine geldi. Gece saatlerinde boynuna ip geçirerek karısı Y.K.'ya fotoğrafını yollayıp intihar edeceğini söyledi ve cep telefonunu kapattı. Kocası S.K.'ya ulaşamayan Y.K., durumu polis ekiplerine bildirdi. İş yerine gelen polis ekipleri, kapının açılmaması ve içeriden kilitli olması üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, polis eşliğinde merdiven ile iş yerine tırmanarak, açık olan pencereden içeriye girdi. Ancak S.K.'nin aşırı alkolün etkisiyle uyuyakaldığı görüldü. S.K.'nin boynuna geçirip fotoğraf çekindiği ipin ise koltuğun üzerinde olduğu görüldü. Ekipler ile birlikte iş yerine giren Y.K.'nin şaşkın bakışları kameralara yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber! Karısına öyle bir fotoğraf yolladı ki polis ve itfaiye alarma geçti
Son dakika haber! Karısına öyle bir fotoğraf yolladı ki polis ve itfaiye alarma geçti
Son dakika haber! Karısına öyle bir fotoğraf yolladı ki polis ve itfaiye alarma geçti
Son dakika haber! Karısına öyle bir fotoğraf yolladı ki polis ve itfaiye alarma geçti

İntihar, İtfaiye, Bursa, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Karısına öyle bir fotoğraf yolladı ki polis ve itfaiye alarma geçti - Son Dakika


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