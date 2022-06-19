Son dakika haberi: Karısını 10 yıl önce öldüren zanlı JASAT'ın operasyonuyla ahırda yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Karısını 10 yıl önce öldüren zanlı JASAT'ın operasyonuyla ahırda yakalandı

19.06.2022 12:45

Son dakika haberine göre - Karısını 10 yıl önce öldüren zanlı JASAT'ın operasyonuyla ahırda yakalandı Aksaray'da 10 yıl önce karısını darp edip boynunu kırarak öldüren ve "çocuğa nitelikli cinsel istismarı" suçundan müebbet hapis cezası ile aranan zanlı Jandarma Suç Araştırma dedektiflerinin düzenlediği...

- Karısını 10 yıl önce öldüren zanlı JASAT'ın operasyonuyla ahırda yakalandı

AKSARAY - Aksaray'da 10 yıl önce karısını darp edip boynunu kırarak öldüren ve "çocuğa nitelikli cinsel istismarı" suçundan müebbet hapis cezası ile aranan zanlı Jandarma Suç Araştırma dedektiflerinin düzenlediği operasyonla saklandığı ahırda yakalandı.

Cinayet, Aksaray'ın Ağaçören ilçesine bağlı Kırımini köyünde 26 Aralık 2012 tarihinde işlendi. Edinilen bilgiye göre, Aralık 2012'de Demirel Şahan tartıştığı eşi Kimya Şahan'ı önce darp edip sonra da boynunu kırarak öldürdü. Olayın ardından izini kaybettiren zanlının 10 yıl sonra Aksaray'a giriş yaptığı istihbaratı üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektifleri çalışma başlattı. Zanlının yakalanmasına yönelik 6 aydır geniş çaplı araştırma yapan JASAT dedektifleri, şahsın Ağaçören ilçesi Kırımini köyünde bir ahırda saklandığını tespit etti. Hazırlıklarını tamamlayan JASAT dedektifleri, adrese düzenlediği operasyonla 10 yıldır aranan Demiral Şahan'ı saklandığı ahırda özel yapılmış gizli bir bölmede yakaladı. Sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülen zanlı, eşini öldürmekten ve "çocuğa nitelikli cinsel istismarı" suçundan müebbet hapis cezası ile aranması sebebiyle işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Karısını 10 yıl önce öldüren zanlı JASAT'ın operasyonuyla ahırda yakalandı - Son Dakika

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