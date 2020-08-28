Son dakika haber... Karısını öldürüp polisi aradı - Son Dakika

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bir kişi, tartıştığı karısını evlerinin bahçesinde 12 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası polisi arayarak kendini ihbar eden şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, ifadesinde eşini suçlayarak, "Evi üzerine yapmamı istedi, ben de evliliğimizde sıkıntı olmasın diyerek evi üstüne yaptım. Evde sürekli huzursuzluk çakıyordu. Huzursuzluk devam etti. Evi üstüne yaptıktan sonra 'Seni aldatacağım, hem de senin gözünün önünde yapacağım. Sende kahrından öleceksin' gibi cümleler kuruyordu" dediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Sivrihisar ilçesine bağlı Yenice Mahallesi Kavakdibi Sokak'ta yaşandı. Dün akşam saatlerinde Hicazi Sülükoğlu (63) ile bir süre önce evlendiği eşi Aynur Sülükoğlu (47) arasında evlerinin bahçe kısmında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın alevlenmesiyle iddialara göre, Aynur Sülükoğlu yerden aldığı keserle eşinin üstüne yürüdü. Bu esnada Hicazi Sülükoğlu da bir bıçak alarak eşine saldırdı.

155'i arayarak "Evimin bahçesinde eşimi öldürdüm" dedi

Eşinin vücudunun çeşitli bölgelerine 12 bıçak darbesi vuran Hicazi Sülükoğlu, ardından 155 Polis İmdat Hattını arayıp 'Karımı öldürdüm' diyerek kendini ihbar etti. Daha sonra olay yerine gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Aynur Sülükoğlu'nun olay yerinde kan kaybından hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından cinayet zanlısı Hicazi Sülükoğlu gözaltına alınırken, 5'inci evliliğini yaptığı öne sürülen Aynur Sülükoğlu'nun cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Ayrıca yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Sivrihisar İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı Hicazi Sülükoğlu, eşinin kendisine keserle saldırdığını öne sürerek, eşini öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

İfadesinde karısını suçladı

Önceki evliliğinden 2 çocuğu olduğu öğrenilen cinayet zanlısı Hicazi Sülükoğlu'nun ifadesinde eşini suçlayarak, "Evi üzerine yapmamı istedi, ben de evliliğimizde sıkıntı olmasın diyerek evi üstüne yaptım. Evde sürekli huzursuzluk çakıyordu. Huzursuzluk devam etti. Evi üstüne yaptıktan sonra 'Seni aldatacağım, hem de senin gözünün önünde yapacağım. Sen de kahrından öleceksin' gibi cümleler kuruyordu. Olay günü de aynı konudan aramızda tartışma çıktı. Evin bahçesinde yerden aldığı keserle üzerime saldırdı. Ben de kendimi korumaya çalıştım. Şoka girmiştim, kendime geldiğimde hemen polisi arayıp ihbarda bulundum" dediği öğrenildi.

Cinayet zanlısı adliyeden gizlice kaçırıldı

Adliyedeki işlemleri biten zanlı Hicazi Sülükoğlu, savcılık talimatıyla polis ekipleri tarafından arka kapıdan çıkarılarak Eskişehir H Tipi Cezaevine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ESKİŞEHİR