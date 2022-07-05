Son dakika haber... Karısını ve çocuğunu öldüren kişi intihar etti (2) - Son Dakika
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Son dakika haber... Karısını ve çocuğunu öldüren kişi intihar etti (2)

05.07.2022 23:41

Gelen son dakika haberlerine göre Mersin'de karısını ve 3 yaşındaki çocuğunu tabancayla öldüren kişi, silahla intihar etti.

Mersin'de karısını ve 3 yaşındaki çocuğunu tabancayla öldüren kişi, silahla intihar etti.

Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'nde apartmanda daireden silah sesleri duyulması üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Birinci kattaki dairede inceleme yapan ekipler, Ali Dilek'in (31), karısı Nurgül Gülsoy Dilek (25) ve oğlu Yiğit Dilek'i (3) tabancayla öldürdükten sonra intihar ettiğini belirledi.

Cesetler, incelemenin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Son dakika haber... Mersin'de karısını ve çocuğunu öldüren kişi intihar etti Son dakika haber... Mersin'de karısını ve çocuğunu öldüren kişi intihar etti Son dakika haberi! Karısını ve çocuğunu öldüren kişi intihar etti Son dakika haberi! Karısını ve çocuğunu öldüren kişi intihar etti
Kaynak: AA

Toroslar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Karısını ve çocuğunu öldüren kişi intihar etti (2) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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