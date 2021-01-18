Son dakika haber... Karla kaplı köyde rahatsızlanan hasta 4 saatlik mücadele ile hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika

Son dakika haber... Karla kaplı köyde rahatsızlanan hasta 4 saatlik mücadele ile hastaneye ulaştırıldı

18.01.2021 16:24

Son dakika gelişmesine göre Karla kaplı köyde rahatsızlanan hasta 4 saatlik mücadele ile hastaneye ulaştırıldı Köyde mahsur kalan Covid-19 hastası çifte, karlı yolları kepçeyle açarak ulaştılar Karda mahsur kalan çift, yolların açılmasıyla hastaneye ulaştırıldı Kastamonu'nun merkeze bağlı Tekke köyünde, kar yağışı...

Karla kaplı köyde rahatsızlanan hasta 4 saatlik mücadele ile hastaneye ulaştırıldı

Köyde mahsur kalan Covid-19 hastası çifte, karlı yolları kepçeyle açarak ulaştılar

Karda mahsur kalan çift, yolların açılmasıyla hastaneye ulaştırıldı

KASTAMONU - Kastamonu'nun merkeze bağlı Tekke köyünde, kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan Covid-19 hastası çift, ekiplerin 4 saat süren çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Kastamonu'nun il merkezine 45 kilometre mesafedeki merkeze bağlı Tekke köyünde koronavirüs tedavisi gören ve fenalaşan Osman Aşkaroğlu ile Emine Aşkaroğlu çiftinin yakınları, 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. Köy yolunun kapalı olması nedeniyle ambulans, kapanan yolda ilerleyemeyince İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istendi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 4 saat süren zorlu çalışma sonucu sağlık görevlilerinin köye ulaşmasını sağladı. Covid-19 hastası Aşkaroğlu çifti, özel kıyafetli sağlık ekiplerinin evdeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. 1 haftadır evlerinde koronavirüs tedavisi gören ve nefes alamayarak fenalaşan Aşkaroğlu çiftinin tedavisi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam edilecek. Aşkaroğlu çift, kendisini almayan gelen Hasan Öz, Gülcan Sulubey ve Elif Eser isimli sağlık personeliyle kepçe operatörü Arif Koşar'a teşekkür ettiler.

"Hastalarımız fenalaşınca 112 ve Özel İdareden yardım istedik, onlarda sağ olsun hemen geldiler"

Tekke Köyü Muhtarı Yüksel Akdaşoğlu, sabahleyin kendisini aradıklarını belirterek, "Bende 112'yi arayıp yardım istedim. Allah razı olsunlar, devlet yetkililerimiz hemen yardımımıza koştular. Özel İdare olsun sağlık ekipleri olsun gelip hastamızla ilgilendi. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Koronavirüs maalesef birkaç ailemizde köyümüzde var. Devletimiz yanımızda. Bu kış gününde devletimiz bizim yanımızda sağ olsunlar. Bu ailemiz 60 yaşın üzerinde, 6-7 gündür hastalar. Daha önce ambulans geldi, tedavileri yapılmıştı. Ama bugün fenalaşınca özellikle göğüs bölgesinin kendilerini zorladığını ve nefes alamadıklarını söyleyerek beni aradılar. Bende 112'yi ve İl Özel İdaresini aradım, onlarda sağ olsun vakit kaybetmeden geldiler. Köyümüz merkeze 45 kilometre uzaklıkta ve hava şartları da iyi değil" dedi.

"Köyümüzün yolunu açarak hastalarımızı ambulansa teslim ettik"

Kastamonu İl Özel İdaresinde Karla Mücadele biriminde görevli Kepçe Operatörü Arif Koşar, zorlu kış şartlarında köylerin yollarını açarak hizmet götürmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Bugünde buraya bir hasta vakasına geldik. Yolumuzu açarak hastamızı ambulansa teslim ettik. Çalışmaya devam ediyoruz. Gece gündüz demeden 7/24 saat İl Özel İdaresi olarak köylerimize hizmet götürmeye gayret ediyoruz. Bu yoğun kış şartlarımızda köylerinde ikamet eden vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Köyümüzün yolunu açarak hastamızı sağlık ekiplerine teslim ettik, bu yüzden mutluyuz" diye konuştu.

Son dakika haber... Karla kaplı köyde rahatsızlanan hasta 4 saatlik mücadele ile hastaneye ulaştırıldı
Son dakika haber... Karla kaplı köyde rahatsızlanan hasta 4 saatlik mücadele ile hastaneye ulaştırıldı
Son dakika haber... Karla kaplı köyde rahatsızlanan hasta 4 saatlik mücadele ile hastaneye ulaştırıldı
Son dakika haber... Karla kaplı köyde rahatsızlanan hasta 4 saatlik mücadele ile hastaneye ulaştırıldı

Koronavirüs, Kastamonu, 112, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haber... Karla kaplı köyde rahatsızlanan hasta 4 saatlik mücadele ile hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika


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