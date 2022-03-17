Son dakika haber... Karlı havada yiyecek arayan kurt kamerada - Son Dakika
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Son dakika haber... Karlı havada yiyecek arayan kurt kamerada

17.03.2022 12:27

Son dakika haber: Karlı havada yiyecek arayan kurt kamerada Sakarya'nın Akyazı ilçesi Keremali Yaylası'nda yoğun kar sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan kurt, yerleşim yerlerine kadar geldi.

Karlı havada yiyecek arayan kurt kamerada

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesi Keremali Yaylası'nda yoğun kar sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan kurt, yerleşim yerlerine kadar geldi. Yemek arayışında olan hayvan güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Etkili olan kar yağışından yaban hayatı da etkilendi. Bu doğrultuda Keramali Yaylası'nda kar yağışı sonrasında yiyecek bulmakta zorlanan kurt, bölgedeki yerleşim yerlerine kadar geldi. Kurdun yiyecek arayışı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kar kalınlığının yaklaşık 1 buçuk metreyi bulduğu bölgedeki görüntülerde yiyecek arayan kurdun, yayla evlerinin bulunduğu yere kadar geldiği görülüyor.

Son dakika haber... Karlı havada yiyecek arayan kurt kamerada
Son dakika haber... Karlı havada yiyecek arayan kurt kamerada
Son dakika haber... Karlı havada yiyecek arayan kurt kamerada

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Sakarya, Akyazı, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Karlı havada yiyecek arayan kurt kamerada - Son Dakika


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