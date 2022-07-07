Son dakika haber: Kars Çayı'nda mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kars Çayı'ndaki taş üzerinde mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kars Kalesi eteklerinde bulunan çayın geçtiği taş köprüyü kullanan vatandaşlar, bir köpeğin mahsur kaldığını görünce itfaiye ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, köprünün yakınlarında bir taşın üzerine düşen köpeği kurtarmak için çalışma başlattı.
Suya giren itfaiye personeli, köpeği mahsur kaldığı yerden kurtardı.
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