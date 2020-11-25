Kars Çayı gün batımında gökyüzünün rengini aldı - Son Dakika

Kars Çayı gün batımında gökyüzünün rengini aldı

25.11.2020 11:11

Sarıkamış Allahuekber Dağları'ndan doğan Kars merkezinden geçen Kars Çayı, gün batımında gökyüzünün kızıla bürünmüş rengini aldı.

Sarıkamış Allahuekber Dağları'ndan doğan Kars merkezinden geçen Kars Çayı, gün batımında gökyüzünün kızıla bürünmüş rengini aldı.

Doğu Ekspresi'nin güzergahında bulunan Kars Çayı, gün batımında görenleri büyüledi. Tarihi demir köprünün suya yansıması, demir köprü ve ikiz dağlar zirvesindeki karla birlikte suya yansırken, çayda adeta kırmızı aktı.

Akşam saatlerinde güneşin batmasıyla oluşan görsel şölen anbe an kaydedildi. Kars'a yaklaşık 26 kilometre uzaklıkta bulunan Dikme Köyü sınırları içerisinden geçen Kars Çayı kent merkezinden geçerek Arpaçay Barajı'na dökülüyor. Arpaçay Barajı'nda Arpaçay Çayı ile birleşen Kars Çayı Aras Nehri ile birleştikten sonra Türkiye- Azerbaycan, Türkiye- Ermenistan ve Azerbaycan- İran sınırının bir akarak Azerbaycan Kula nehrine dökülüyor.

Gün batımıyla birlikte gökyüzünün kızıl rengini alan Kars Çayı adeta görsel şölen sundu.

(Işık Çapanoğlu/İHA)

Kars Çayı gün batımında gökyüzünün rengini aldı
Kars Çayı gün batımında gökyüzünün rengini aldı
Kars Çayı gün batımında gökyüzünün rengini aldı
Kars Çayı gün batımında gökyüzünün rengini aldı
Kars Çayı gün batımında gökyüzünün rengini aldı
Kars Çayı gün batımında gökyüzünün rengini aldı
Kars Çayı gün batımında gökyüzünün rengini aldı
Kars Çayı gün batımında gökyüzünün rengini aldı
Kars Çayı gün batımında gökyüzünün rengini aldı
Kars Çayı gün batımında gökyüzünün rengini aldı
Kars Çayı gün batımında gökyüzünün rengini aldı
Kars Çayı gün batımında gökyüzünün rengini aldı
Kars Çayı gün batımında gökyüzünün rengini aldı
Kars Çayı gün batımında gökyüzünün rengini aldı
Kars Çayı gün batımında gökyüzünün rengini aldı

Allahuekber Dağları, Kars Çayı, Kars, Çay, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kars Çayı gün batımında gökyüzünün rengini aldı - Son Dakika


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