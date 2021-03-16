Son dakika haber! Kars'ta 4 silah ele geçirildi - Son Dakika

Kars'ta yapılan 'şok' uygulamasında 4 silah ve silahlara ait mühimmat ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Kars'ta İl Emniyet Müdürlüğü'nce cadde ve sokaklarda 'şok' uygulamaları devam ediyor. Kars İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce önceden belirlenen cadde ve sokaklarda uygulama yapıldı.

Yapılan uygulamalarda 413 araç ve 537 kişi sorgulandı. Uygulama kapsamında aranan 1 kişi, yoklama kaçağı 6 kişi, alkollü araç kullanan 1 sürücü, 1 trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücü, 3 ehliyetsiz araç kullanan sürücü hakkında işlem yapıldı. Trafikten men edilen 1 araç ise yakalandı.

Uygulama kapsamında 4 adet ruhsatsız silah, 4 adet şarjör, 15 adet fişek ele geçirildi. Saat 21.00 - 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği Kars'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında kısıtlamayı ihlal eden 6 kişiye de idari işlem yapıldı. Uygulamaların aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS