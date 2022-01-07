Üye Girişi
Son dakika haber... Kars'ta binlerce kişi "Sarıkamış şehitleri"ni anmak için meşaleyle yürüdü - Son Dakika

Son dakika haber... Kars'ta binlerce kişi "Sarıkamış şehitleri"ni anmak için meşaleyle yürüdü

07.01.2022 22:32
Son dakika haber... Kars'ta binlerce kişi "Sarıkamış şehitleri"ni anmak için meşaleyle yürüdü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kars'ta, Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yılı etkinlikleri kapsamında yaklaşık 10 bin kişi, ellerinde Türk bayrakları ile soğuk havada meşaleli yürüyüş gerçekleştirdi.

Kars'ta, Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yılı etkinlikleri kapsamında yaklaşık 10 bin kişi, ellerinde Türk bayrakları ile soğuk havada meşaleli yürüyüş gerçekleştirdi.

Sarıkamış ilçesindeki Kazım Karabekir Paşa Camisi'nde şehitler için düzenlenen Mevlid-i Şerif'in ardından binlerce vatandaş, ellerine aldıkları Türk bayrakları ve meşalelerle Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

Şiir ve müzik dinletisinin ardından ilahilerin okunduğu programda hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesine aldırmayan yaklaşık 10 bin kişi, tekbirler eşliğinde yürüyüşe başladı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinden askerler de meşalelerle yürüyüşe katıldı.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Talip Uzun, protokol ve vatandaşlar ellerinde meşalelerle yürüdü.

Türkiye'nin farklı kentlerinden gelenler, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle 3 kilometrelik yürüyüş sonrası Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne geldi.

Katılımcılar yürüyüşün ardından şehitlikte hazırlanan "ruhunuz şad olsun" yazısını meşalelerle ateşledi.

Vali Öksüz, yaptığı konuşmada, Sarıkamış Şehitleri'ni rahmet ve minnetle andıklarını ifade ederek, "Bugün bize bıraktıkları ülkeyi, bizde onların bıraktığı büyük bir emanet olarak sonsuza kadar inşallah taşıyacağız. Onlar hakikaten büyük kahramanlık destanı yazdılar, donarak şehit oldular, kefenleri bembeyaz kar oldu, çok dramatik bir durum ama aynı zamanda mücadelenin, azmin, gayretin eseri olduğunu düşünüyorum." dedi.

Şehitlerin bıraktığı emanete sahip çıkmak için gayret etmek gerektiğini ifade eden Öksüz, "Bizler hep birlikte Sarıkamış Şehitleri'ne layık olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar etmek, korumak, kollamak, istikbalimizi ve istiklalimizi korumak için var gücümüzle çalışacağız. Onların bıraktığı emanetleri daha yükseklere inşallah hep birlikte taşıyacağız. Bugün Sarıkamış'ta tüm vatandaşlarımızın, verdiği şu birlik beraberlik mesajı gelecek için en büyük güvencedir, en büyük umuttur. Onlarla ülkemizi daha iyi yarınlara taşıyacağız." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü de duygusal bir ana şahitlik ettiklerini dile getirerek, "Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak çok büyük manevi bir değere sahibiz. Birlik ve beraberliğimizi buradan tüm dünyaya sesleniş olarak gösteriyoruz. Yürüyüşe katılan herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan İbrahim Anıl Tuncer ise "Program geçen sene pandemi nedeniyle yapılmamıştı, çok merak ettiğim bir törendi. Gayet duygulu, ışıklı ve ihtişamlı bir tören oldu. Şehitlerimizin ruhu şad olsun." dedi.

Yürüyüşe katılan Tülak Kulanoğlu de her yıl meşaleli yürüyüşe gelmek için gayret ettiğini anlatarak, programda bulunmaktan dolayı mutlu ve şehitleri yad ettiği için huzurlu olduğunu aktardı.

Son dakika haber... Kars'ta binlerce kişi Sarıkamış şehitleri ni anmak için meşaleyle yürüdü
Son dakika haber... Kars'ta binlerce kişi Sarıkamış şehitleri ni anmak için meşaleyle yürüdü
Son dakika haber... Kars'ta binlerce kişi Sarıkamış şehitleri ni anmak için meşaleyle yürüdü
Son dakika haber... Kars'ta binlerce kişi Sarıkamış şehitleri ni anmak için meşaleyle yürüdü

YORUMLAR
500

Fatma Öncü, Türkiye, Türk, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Kars'ta binlerce kişi 'Sarıkamış şehitleri'ni anmak için meşaleyle yürüdü - Son Dakika


5 gündür haber alınamayan 14 yaşındaki kız bulundu 5 gündür haber alınamayan 14 yaşındaki kız bulundu         
23:02
FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak         
17:12
Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor         
15:56
Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi         
15:33
Seyahat süresi 40 dakikaya inecek! Konya-Karaman YHT hattı, Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor Seyahat süresi 40 dakikaya inecek! Konya-Karaman YHT hattı, Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor         
15:11
Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı         
14:36
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi         
13:20
Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi         
12:13
Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı         
11:20
MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi         
11:19
Beşiktaş'ta Alman hocayla görüşmeler son aşamaya geldi Beşiktaş'ta Alman hocayla görüşmeler son aşamaya geldi         
11:14
Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti         
10:44
Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı         
10:01
Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu         
09:55
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş         
08:44
Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu? Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu?         
08:18
Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı         
07:59

Son Dakika Haberleri
23:01 5 gündür haber alınamayan 14 yaşındaki kız bulundu
22:44 Caner Erkin skandalına Rıdvan Dilmen yorumu: Bunun dünyada benzeri yok
22:28 Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı!
22:18 Kaleci Ertaç'ın vurduğu top Fırat Aydınus'un kafasına isabet etti
21:59 Hasta yakını doktora mermerle saldırı, Bakan Koca: İnsanlık dışı
21:54 Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti
21:31 Otomobil ile pikap kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
21:10 Rıdvan Dilmen'den Trabzon maçındaki tartışılan pozisyona olay yorum
20:48 Suriyelilerin silah ve sopalarla yürüdüğü görüntüler tepki çekti!
20:35 Herkes Trabzonspor maçındaki bu pozisyonu konuşuyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 23:08:53. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Kars'ta binlerce kişi "Sarıkamış şehitleri"ni anmak için meşaleyle yürüdü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement