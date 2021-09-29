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Son dakika haberi: KARS'TA ESKİ MUHTAR, SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ - Son Dakika

Son dakika haberi: KARS'TA ESKİ MUHTAR, SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ

29.09.2021 15:27

Son dakika gelişmesine göre KARS'ta eski muhtar Remzi Mızrak, araçtan pompalı tüfekle açılan ateşte ağır yaralanırken, hastanede hayatını kaybetti.

KARS'ta eski muhtar Remzi Mızrak, araçtan pompalı tüfekle açılan ateşte ağır yaralanırken, hastanede hayatını kaybetti. Olay yerine ekipler sevk edilirken polis, çevrede merakla toplanıp, kalabalık oluşturanların dağılması için megafonla uyarı yaptı.

Olay, saat 13.30 sıralarında, Yusufpaşa Mahallesi Halipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Kent merkezine alışverişe gelen, Hasçiftlik köyünün eski muhtarı Remzi Mızrak'a, plakası ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen araçtan pompalı tüfekle ateş açıldı. Ağır yaralanan Mızrak, olay yerine çağırılan sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Remzi Mızrak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

POLİSTEN MEGAFONLA UYARI

Olay sırasında çevrede toplananların ise yaşananları dikkatle izlediği gözlendi. Megafonla uyarı yapan polisler, kalabalığın dağılmasını istedi. Polis, silahlı saldırıyla ilgili delil toplarken, araçla kaçan saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika haberi: KARS'TA ESKİ MUHTAR, SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ
Son dakika haberi: KARS'TA ESKİ MUHTAR, SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ
Son dakika haberi: KARS'TA ESKİ MUHTAR, SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ
Son dakika haberi: KARS'TA ESKİ MUHTAR, SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ

Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: KARS'TA ESKİ MUHTAR, SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ - Son Dakika


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