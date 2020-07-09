Olaya ilişkin kamyonet sürücüsü ile yanındaki arkadaşı hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ekiplerce kamyonette yapılan aramada kayısı kasalarının içine gizlenmiş 14,59 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Şüphelileri teknik takibe alan polisler, kayısı yüklü bir kamyoneti İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki uygulama noktasında durdurdu.

Bu çerçevede polis ekiplerinin çalışması sonucu Iğdır 'dan Kars'a uyuşturucu madde getireceğini tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sokakların uyuşturucudan temizlenmesi amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kars 'ta düzenlenen operasyonda kaysıların arasında gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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