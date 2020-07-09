Kars'ta düzenlenen operasyonda kaysıların arasında gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sokakların uyuşturucudan temizlenmesi amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.
Bu çerçevede polis ekiplerinin çalışması sonucu Iğdır'dan Kars'a uyuşturucu madde getireceğini tespit edildi.
Şüphelileri teknik takibe alan polisler, kayısı yüklü bir kamyoneti İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki uygulama noktasında durdurdu.
Ekiplerce kamyonette yapılan aramada kayısı kasalarının içine gizlenmiş 14,59 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Olaya ilişkin kamyonet sürücüsü ile yanındaki arkadaşı hakkında yasal işlem başlatıldı.