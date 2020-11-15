Son dakika haber! Özel harekat polisi motosiklet kazasında yaralandı - KARS - Son Dakika

Son dakika haber! Özel harekat polisi motosiklet kazasında yaralandı - KARS

15.11.2020 22:11

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kars'ta seyir halinde kamyonete arkadan çarpan motosikletli özel harekat polisi ağır yaralandı.

Kars'ta seyir halinde kamyonete arkadan çarpan motosikletli özel harekat polisi ağır yaralandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli Serkan Yiğit idaresindeki 27 ABJ 570 plakalı motosiklet, Paşaçayır kara yolu sanayi kavşağı mevkisinde, dönüş yapmaya çalışan Ömer Beyribey yönetimindeki 75 AAD 238 plaklı kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Yiğit ağır yaralandı.

Kaza anı, Serkan Yiğit ile aynı istikametteki bir başka motosikletin sürücüsünün kask kamerasınca kaydedildi.

Sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan Yiğit'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Son dakika haber! Özel harekat polisi motosiklet kazasında yaralandı - KARS
Son dakika haber! Özel harekat polisi motosiklet kazasında yaralandı - KARS
Son dakika haber! Özel harekat polisi motosiklet kazasında yaralandı - KARS
Son dakika haber! Özel harekat polisi motosiklet kazasında yaralandı - KARS

Emniyet Müdürlüğü, motosikletli, Özel Harekat, Kars, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Özel harekat polisi motosiklet kazasında yaralandı - KARS - Son Dakika


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