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Kar yağışının ardından hava sıcaklığının eksi 12 dereceye düştüğü Kars'ta polis korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulama yaptı. Soğuktan kaşları ve kirpikleri buz tutan bekçi ise kameralara yansıdı.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması ve pandemi dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı polisin soğuk havaya aldırış etmeden yaptığı uygulamada araçlar tek tek kontrol edildi. Kontrol edilen araçlarda bulunan vatandaşların görevlendirme yazılarına bakıldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce, Ardahan Yolu, Bölge Trafik önü ve Sanayi Kavşağı başta olmak üzere kent merkezinde de belirlenen noktalarda trafik ekipleri, Asayiş, TEM, KOM Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan uygulamalarda ayrıca asayiş yönünden de sürücülerin ehliyet ve ruhsatları kontrol edilerek GBT sorgulamaları yapıldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan uygulamalar vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor. Polislerin durdurduğu araç sürücüleri ve araçlarda bulunan yolcuların polislere uygulama konusunda yardımcı olduğu gözlenirken, polisler Covid-19 salgınıyla ilgili de vatandaşları bilgilendirdi.

Eksi 12 derece soğukta yapılan uygulamada görevli bekçinin ise kaşlarının buz tutması dikkat çekti. Polis ekipleri soğuk havaya rağmen uygulamalarına devam etti. - KARS