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Kars'ta polisten tekel bayilerine operasyon

KARS - Kars'ta KOM ekiplerinden tekel bayilerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 30 litre sahte içki ile bandrolsüz 100 kilo kıyılmış tütün ve çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi kaçakçılık suçunun önlenmesi çalışmaları kapsamında kent genelinde tekel bayilerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

KOM ekipleri düzenledikleri operasyonda bandrol üzerinde gözle görülmeyen ancak Sicpa-Assan mobil kontrol cihazı ile elektronik olarak aktive edilen mobil cihaz yardımıyla içki ve sigaraları tek tek kontrol etti.

Denetimi yapılan ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmayan işletme sahiplerinden Hidayet Tekneli yılbaşı öncesi yapılan denetimlerden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Tekneli, "Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum. Yılbaşı öncesi tekel bayilerini denetledikleri için medyadan duyduğumuz kadarıyla sahte içkiden ölenlerin sayısı artarak 64'e yükseldi. Hem vergi kaçakçılığı açısından hem de ülkemizin vergisinin kaybolmaması açısından böyle denetimlerin yapılması hoşumuza gidiyor. Çünkü biz gerçek anlamda vergimizi ödeyen esnaflarız, sahte iş yapmıyoruz, her şeyimiz devlete bağlı, kaçak içkiye biz kesinlikle karşıyız" dedi.

Yapılan denetimlerde 30 litre sahte içki ile bandrolsüz 100 kilo kıyılmış tütün ve çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere imha edilmek üzere el konulurken, şahıslar hakkında işlem başlatıldı.