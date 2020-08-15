Son dakika haber: Kars'ta, serinlemek için suya giren 2 çocuk kayboldu - Son Dakika

KARS'ta, arkadaşlarıyla pikniğe giden 2 çocuk serinlemek için girdikleri Kars Çayı'nda kayboldu. Jandarma, itfaiye ve AFAD ekiplerince arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, Kars Çayı Cumhuriyet Köyü bölgesinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla pikniğe giden Ömercan Dalda (16) ile Ozan Gündüz (14) serinlemek için Kars Çayı'na girdi. Bir süre yüzen iki arkadaş daha sonra suda kayboldu. Sudaki arkadaşlarının kaybolduğunu gören çocuklar yardım istedi. Olay yerine gelen jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri Kars Çayı'nda arama başlattı. Ekipler bir taraftan botla suda çocuklardan bir iz ararken, diğer taraftan da arama- kurtarma köpekleriyle kıyıyı tarıyor.