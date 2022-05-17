Tartıştığı 2 kardeşi tabancayla öldüren kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Tartıştığı 2 kardeşi tabancayla öldüren kişi gözaltına alındı

17.05.2022 15:13

Kars'ın Arpaçay ilçesinde bir kişi, tartıştığı 2 kardeşi tabanca ile vurarak öldürdü.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde bir kişi, tartıştığı 2 kardeşi tabanca ile vurarak öldürdü.

İlçeye bağlı Aslanoğlu köyünde oturan Fevzi K. ile Uğur ve Burhan Otu kardeşler, köyde tartışıp ayrıldıktan bir süre sonra ilçe merkezindeki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde karşılaştı.

Taraflar arasında yeniden çıkan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olayda Fevzi K'nin tabancayla ateş açtığı iki kardeş ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve 112 Acil sağlık ekibi sevk edildi.

Gelen ekiplerce yapılan kontrolde Uğur ve Burhan Otu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölen kardeşlerin cenazesi, otopsi işlemleri için Arpaçay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Zanlı ise polislerce gözaltına alınıp İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Fevzi K'nin, Otu kardeşleri, 5 Mayıs'ta tabanca ile yaşamına son veren oğlu Yunus Emre K'yi intihara sürüklemekten sorumlu tuttuğu ve bu nedenle tartıştıkları belirtildi.

Tartıştığı 2 kardeşi tabancayla öldüren kişi gözaltına alındı
Tartıştığı 2 kardeşi tabancayla öldüren kişi gözaltına alındı
Tartıştığı 2 kardeşi tabancayla öldüren kişi gözaltına alındı
Tartıştığı 2 kardeşi tabancayla öldüren kişi gözaltına alındı
Tartıştığı 2 kardeşi tabancayla öldüren kişi gözaltına alındı
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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Tartıştığı 2 kardeşi tabancayla öldüren kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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