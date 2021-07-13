Son dakika haber: Kars'ta tefecilik yaptıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Kars'ta tefecilere yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Eş zamanlı operasyonda H.K, A.K, A.Y, Y.A. ve F.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında arama yapıldı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Kaynak: AA
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