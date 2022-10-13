Son dakika haber! Kars'ta 'torbacı' operasyonu: 6 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haber! Kars'ta 'torbacı' operasyonu: 6 tutuklama

13.10.2022 10:44
Son dakika haber! Kars'ta 'torbacı' operasyonu: 6 tutuklama

Gelen son dakika haberlerine göre Kars'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli şahıstan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kars'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli şahıstan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kars'ta, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda otomobilde tavan lambasına gizlenmiş 453,76 gram metamfetamin ele geçirildi, aralarında sürücü ile birlikte 4 kişi olmak üzere toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik harekete geçti. Kentte eş zamanlı yapılan operasyonlarda bir araç olmak üzere toplam 7 ev ve işyerlerinde baskın yapıldı. Belirlenen adreslerde yapılan aramada aracın tepe lambasına ve duvara gizlenmiş 453,76 gram metamfetamin, esrar, esrar, alüminyom folyo, suçtan elde edilen 23 bin 660 TL para, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör ve 56 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli şahsın emniyetteki sorgusu tamamlandı. Harakani Devlet Hastanesine sağlık kontrolünden geçirilen 10 şüpheli şahıs tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden C.B. (28), E.Ş. (44), F.Ç. (28), H.Ş. (32), M.Ö.T. (25), ve S.B. (30) tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARS

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Kaynak: İHA

Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Kars'ta 'torbacı' operasyonu: 6 tutuklama - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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