Son dakika haber: Kars'ta yol kenarında yaralı bulunan yavru tilki tedavi edildi - Son Dakika

Kars'ta vatandaşların yol kenarında yaralı bulduğu tilki, tedavi altına alındı.

Kars- Digor kara yolunda yaralı tilki bulan vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

Bölgeye gelen ekipler, yaralı yavru tilkiyi Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına aldı.

Tilkiyi yaralı şekilde bulan esnaf Suca Yağcı, ekipler gelene kadar tilkinin yanından ayrılmadığını belirterek, "Yetkililer gelene kadar da yaralı tilkiye su ve ekmek verdim. Büyük ihtimal tilki araç çarpması sonucu yaralanmış, sürücülerimizin lütfen daha dikkatli ve duyarlı olmasını istiyorum." dedi.