Son dakika haber! Kars'taki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haber! Kars'taki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

13.09.2022 10:17
Son dakika haber! Kars'taki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Gelen son dakika haberlerine göre KARS'ta, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i, tutuklandı.

KARS'ta, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik harekete geçti. Son 1 ayda düzenlenen baskınlarda 8 şüpheli, gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; 207,72 gram eroin, 163,55 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 32 fişek ele geçirildi. İşlemleri tamamlanıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.E. (43), M.E. (36), G.K. (32), B.N.Y. (27) ve Ö.S. (24) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


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Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kars'taki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika

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