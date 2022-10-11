Şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

Bolu'da şarampolde devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
D-100 kara yolundan İstanbul istikametine seyreden Celal Y. (28) idaresindeki 14 GC 804 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak karşı şeride geçtikten sonra şarampole devrildi.
Ağaca çarparak durabilen hafif ticari aracın sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Kenan Ö. (26) yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.
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