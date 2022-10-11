Şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

11.10.2022 16:02

Bolu'da şarampolde devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Bolu'da şarampolde devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolundan İstanbul istikametine seyreden Celal Y. (28) idaresindeki 14 GC 804 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak karşı şeride geçtikten sonra şarampole devrildi.

Ağaca çarparak durabilen hafif ticari aracın sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Kenan Ö. (26) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Kontrolden çıkan araç karşı şeride geçip ağaçlara çarparak durabildi Kontrolden çıkan araç karşı şeride geçip ağaçlara çarparak durabildi Cenaze aracından uyuşturucu çıkması hakkında Ekrem İmamoğlu'nun işaret ettiği şirketten açıklama: Tüm sevk ve idare İBB'ye ait Cenaze aracından uyuşturucu çıkması hakkında Ekrem İmamoğlu'nun işaret ettiği şirketten açıklama: Tüm sevk ve idare İBB'ye ait
Kaynak: AA

İstanbul, Tragger, Bolu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:07 Lübnan tezkeresi TBMM'ye geldi: Mehmetçik'in görev süresi 1 yıl daha uzayacak
22:42 Can Yılmaz, haberi olmadan BBP'ye üye yapılmasına sosyal medyadan tepki gösterdi: Keşke bana da haber verseydiniz
22:01 ABD'den F-16 satışı ile ilgili önemli hamle: Türkiye için getirilen 2 şart tasarıdan çıkarıldı
20:01 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde ABD'ye 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti
19:40 Esenyurt'ta anne ve kızına çarpıp kaçmaya çalışan sürücü esnaftan tekme tokat dayak yedi
19:38 Antalya'da otizimli öğrenciyi döven öğretmenlerden 1'i tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı
19:37 Rusya'nın gaz akışını kesmesiyle zor durumda kalan Avrupa'nın imdadına Türkiye yetişecek: Kritik rol üstlenebiliriz
19:02 Osmaniye'de deprem! 5,1 şiddetinde sarsıntı meydana geldi
18:35 Sedat Peker paylaşımı sebebiyle dava açılan Uğur Dündar'a ilk duruşmada beraat kararı verildi
18:07 Edirne'de Sayısal Loto talihlisi 836 bin TL kazandı! Henüz ortaya çıkmayan kişinin Bulgar turist olabileceği düşünülüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 23:21:33. #1.13#
SON DAKİKA: Şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement