Cenaze aracından uyuşturucu çıkması hakkında Ekrem İmamoğlu'nun işaret ettiği şirketten açıklama: Tüm sevk ve idare İBB'ye ait

Kaynak: AA

İstanbul, Tragger, Bolu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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