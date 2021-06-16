Son dakika haber: Karşıdan karşıya geçerken aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre Bitlis'in Tatvan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerine doğru Tatvan- Ahlat karayolunun Tatvan Karşıyaka Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Anayolda karşıya geçmek için yola atılan A.P'ye sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan A.P olay yerinde hayatını kaybetti. A.P'nin cenazesi Tatvan Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİTLİS

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