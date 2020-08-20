Son dakika haber | Karşıyaka'nın altyapısında altın var - Son Dakika

Son dakika haber | Karşıyaka'nın altyapısında altın var

Son dakika haberlerine göre TFF 3'üncü Lig'de 4 yıldır transfer yasağıyla Mustafa Aşan hariç altyapı patentli kadroyla mücadele eden Karşıyaka, yeni sezon öncesi yine altyapıdaki gençlerine sarılacak.

Son dakika haber | Karşıyaka'nın altyapısında altın var, System.String[]

TFF 3'üncü Lig'de 4 yıldır transfer yasağıyla Mustafa Aşan hariç altyapı patentli kadroyla mücadele eden Karşıyaka, yeni sezon öncesi yine altyapıdaki gençlerine sarılacak. Daha önce birçok genci profesyonel yapıp sahaya sürerek verim alan Karşıyaka, 2.5 yıl önce başlatıp tüm Türkiye'yi taradığı altyapı atılımıyla A takıma aday birçok genci kadrosuna kattı. Geçen sezon başında Bölgesel Gelişim U19 Ligi'nde final oynayan takımdan Batuhan Kara, Caner Cengiz, Mert Yılmaz, Hakan Denizci ve Berke Sarıgül'le 5'er yıllık profesyonel sözleşme imzalayan yeşil-kırmızılılar, bu sezon da yıldız olma potansiyeline sahip gençleri A takıma alacak.

Yeşil-kırmızılılar, yeni sezon öncesi U19 takımından Berat İş, Özkan Duman, Oğuz Erk ve Furkan Göktaş'ı A takım kadrosuna dahil edecek. Karşıyaka'nın 2019 yılında Sakaryaspor'dan bünyesine kattığı golcü Berat, yeşil-kırmızılı formayla geçen sezon U19 Ligi'nde 23 maçta 21 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekti. 19 yaşındaki yıldız adayı Berat, Kaf-Kaf'ta forma giydiği toplam 31 maçta 26 kez fileleri sarstı. Yine 2019 yılında Başkent ekibi Gençlerbirliği'nden altyapıya getirilen aynı yaştaki Özkan, geçen sezon U19'da 10 gol atma başarısı gösterdi. Orta saha oyuncusu Oğuz, 2020 yılının başında Altay'dan kulübe kazandırılırken stoper Furkan ise Ulukent'ten altyapıya dahil oldu.

YENİLERİ GELECEKKarşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, altyapıya yeni futbolcular kazandıracaklarını söyledi. Takımdaki rekabet ortamını artırmak için altyapıdan oynama potansiyeline sahip isimleri kadroya almaları gerektiğinin altını çizan Tolungüç, "U17 ve 19 takımına Fenerbahçe, Başakşehir, Altay ve Almanya'dan 8-10 futbolcu daha gelecek. Bu isimleri Karşıyaka'ya adapte edeceğiz. Ülkemizde futbolcu var ama önemli olan doğru eğitmek. Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Ozan Kabak, Merih Demiral ve son olarak Altay'ın 1'inci Lig'de 7'si ilk 11'de yalnız 12 maç oynayıp Fransa'dan Lyon'a sattığı 19 yaşındaki Cenk Özkacar örneği ortada. Yurtdışına transfer olacak tek bir futbolcu bile transfer yasağının önündeki engeli kaldırır" dedi.

Karşıyaka, yeni sezon öncesi antrenmanlara yarın başlayacak.


Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Aşan, Karşıyaka, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 13:56

Kaynak: DHA

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