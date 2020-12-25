Kars'ta kar yağışına sevinen çocuklar kızak kayarak gönüllerince eğlendi.
Bir süredir etkili olan yağışlarla kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı kentte, çocuklar kızak kayarak keyifli zaman geçirdi.
Ağadeve köyündeki yolları kayak pistine dönüştüren çocukların kızak eğlencesinde renkli görüntüler oluştu.
Kent merkezinde de tarihi Kars Kalesi eteklerinde çocuklar kayak kayarak gönüllerince eğlendi.
Kaynak: AA
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