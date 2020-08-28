Son dakika haber: Kartal Belediye Başkanı Yüksel: "30 Ağustos büyük bir bayram, onurlu bir tarihtir" - Son Dakika

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayarak, vatandaşların bayramını ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutladı. Yüksel, "30 Ağustos büyük bir bayram, onurlu bir tarihtir" dedi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayarak, vatandaşların bayramını ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutladı. Yüksel mesajında, "30 Ağustos, yaşadığımız toprakları tekrardan bize vatan kılan, bağımsızlığıyla beraber onurunu da koruyan bir milli mücadelenin zafer günüdür. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye'nin geleceği için hayatını ortaya koyan herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Türkiye'de millet için çalışan herkesin 30 Ağustos'tan öğreneceği birçok şey olduğunu vurgulayan Yüksel, mesajında şunları söyledi:

"26 Ağustos 1922'de, Afyon Kocatepe'den başlayan Büyük Taarruz ve 30 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat yönettiği Başkumandanlık Meydan Muharebesi'nde kazanılan zafer ile milletimiz, yalnızca bir muharebe kazanmamış, aynı zamanda bağımsızlığın kendi karakteri olduğunu vurgulamıştır. 30 Ağustos, yaşadığımız toprakları tekrardan bize vatan kılan, bağımsızlığıyla beraber onurunu da koruyan bir milli mücadelenin kutlu günüdür. Zafer, milletin kendi kaderini tayin etme hakkından vazgeçmediğini gösteren, bağımsız Türkiye'ye giden yolu açmıştır.

26 Ağustos, sabaha karşı, Kocatepe'deki gözetleme yerinde dua eden Fevzi Paşa ve silah arkadaşları da, atlarıyla gecenin içinden süzülen ve karargaha ulaşmaya çalışan Mustafa Kemal ve İsmet İnönü de, Türkiye Cumhuriyeti'nin temelindeki gururu ve azmi tarihe yazıyorlardı. Bugün, hala aynı azim ve gururu yaşatmak, onların hikayelerinden beslenmek hepimize düşüyor.

Siz kıymetli komşularımın, büyük Kartal Ailesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutluyorum. Bize böylesi gururlu bir bayram ve onurlu bir tarih bırakan, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere herkesi saygıyla selamlıyorum." - İSTANBUL