Son dakika haber... Kartal Belediyesi'nden ilçedeki kurum çalışanlarına afet bilinci eğitimi - Son Dakika

Doğal afetlere karşı "sosyal bilinç" oluşturma çabasıyla hareket eden Kartal Belediyesi; ilçedeki çeşitli kurumlarda verdiği deprem, yangın ve sel gibi afetlerin zararlarının azaltılmasını amaçlayan 'Temel Afet Bilinci' eğitimlerine devam ediyor.

Eğitimler kapsamında son olarak ilçede bulunan hastanelerde, PTT Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri ve Halk Eğitim Merkezi'nde görev yapan personele Kartal Belediyesi Sivil Savunma Müdürlüğü'nün alanında uzman ekipleri tarafından 'Temel Afet Bilinci' eğitimi verilmeye başlandı.

İki hafta boyunca devam edecek olan eğitimlerde çalışanlara; olası bir afet anında yapılması ve yapılmaması gerekenler ile acil durum çantası hazırlama, olay yeri yönetimini sağlama ve arama kurtarma çalışmaları gibi birçok konuda bilgi veriliyor.

Eğitimlerin ilk bölümü uzman ekiplerin tecrübelerini paylaştığı bir sunumla ilerlerken, ikinci bölüm soru cevap kısmı ile sona eriyor. Kartal Belediyesi tarafından sürdürülen eğitimlerle kamu kurumlarında görev yapan personelin afetler konusunda donanımlı hale gelmesi hedefleniyor. - İSTANBUL