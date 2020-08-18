Son dakika haber... Kartal Belediyesi Sanat Akademisi öğrencileri başarıdan başarıya koşuyor - Son Dakika

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in öncülüğünde Kartallı çocuk ve gençlerin; sanat ile tanıştırılması ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla faaliyetlerini yürüten Kartal Belediyesi Sanat Akademisi, başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Daha önce öğrencilerinin ulusal ve uluslararası yarışmalardan derece elde etmesiyle adından sıkça söz ettiren akademi şimdi de lise ve üniversitelerin güzel sanatlar ve konservatuvar sınavlarında öğrencilerinin elde ettiği başarılarla gündemde.

Prof. Cana Gürmen ve Prof. Cihat Aşkın danışmanlığında; resim, müzik ve sahne sanatlarının çeşitli branşlarında eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği Kartal Belediyesi Sanat Akademisi'nde, 15 öğrenci lise ve üniversitelerin güzel sanatlar ve konservatuvar sınavlarını kazandı. Öte yandan, akademi öğrencileri korona virüsü salgını boyunca internet üzerinden görüntülü olarak eğitmenlerinden ders almaya devam etti.

"Öğrencilerimiz ve eğitimlerimizle gurur duyuyoruz"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Sanat Akademisi öğrencilerinin başarılarının tesadüf olmadığını belirterek, gençlerin sanatsal gelişimlerine katkı sunan eğitmenlere teşekkür etti. Başkan Gökhan Yüksel, Kartal'ın kültürel ve sanatsal gelişimi için genç nesillerin eğitimini çok önemsediklerini vurgulayarak, "Kartal Belediyesi Sanat Akademisi öğrencileri göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Öğrencilerimiz daha önce ulusal ve uluslararası alanda düzenlenen yarışmalardan dereceyle dönmüşlerdi. Şimdi güzel başka bir haber daha aldık. Öğrencilerimizin sınav başarılarıyla övünüyoruz. Gençlerimizin, Kartal'ın sanatsal ve kültürel gelişimine büyük bir katkı sağlayacaklarından şüphemiz yok. Öğrencilerimizle gururlanıyor ve hepsini tek tek tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL